Kılıçdaroğlu fotoğraf stüdyosunda! Dikkat çeken ayrıntı: 5 parti lideri paylaştı Akşener sessiz

Altılı koalisyonun dün yapılan 12. toplantısında ilk kez aday ismi gündeme geldi. Masada 5 parti CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu isminde hemfikir olurken, İYİ Parti çekimser kaldı. Yayınlanan ortak kararda ise adayın 13. toplantıda 6 Mart Pazartesi günü açıklanacağı belirtildi.
KILIÇDAROĞLU FOTOĞRAF ÇEKİMİNDE
Dünkü toplantının ardından Kılıçdaroğlu'nun bugünkü programında ilginç bir yer vardı. CHP Lideri fotoğraf stüdyona gitti. Ahlatlıbel'de bir fotoğraf stüdyosunda fotoğraf çektirdi. CHP'li medya bunun önemli olduğunun altını çiziyor.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise "Birlik beraberlik; ölümden başka her şeyi yener." Toplantımıza ev sahipliği yapan Sayın Temel Karamollaoğlu başta olmak üzere tüm genel başkanlara teşekkür ederim." İfadeleriyle paylaşımda bulundu.
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