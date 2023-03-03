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Giriş Tarihi: 3.3.2023 13:19

Kılıçdaroğlu fotoğraf stüdyosunda! Dikkat çeken ayrıntı: 5 parti lideri paylaştı Akşener sessiz

Altınlı koalisyonda CHP-İYİ Parti gerilimi devam ederken Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken bir ziyaret geldi. Dünkü toplantıda Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ilk kez gündeme gelmiş ve İYİ Parti hariç diğer partiler bu isimde mutabık kalmıştı. İmzalanan ortak bildirinin ardından CHP Liderinin bugünkü ilk durağı bir fotoğrafçı oldu. Öte yandan imzalanan ortak bildiriyi masadaki tüm liderler sosyal medya hesanbından paylaşırken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in sessiz kalması dikkatlerden kaçmadı.

Kılıçdaroğlu fotoğraf stüdyosunda! Dikkat çeken ayrıntı: 5 parti lideri paylaştı Akşener sessiz

Altılı koalisyonun dün yapılan 12. toplantısında ilk kez aday ismi gündeme geldi. Masada 5 parti CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu isminde hemfikir olurken, İYİ Parti çekimser kaldı. Yayınlanan ortak kararda ise adayın 13. toplantıda 6 Mart Pazartesi günü açıklanacağı belirtildi.

KILIÇDAROĞLU FOTOĞRAF ÇEKİMİNDE
Dünkü toplantının ardından Kılıçdaroğlu'nun bugünkü programında ilginç bir yer vardı. CHP Lideri fotoğraf stüdyona gitti. Ahlatlıbel'de bir fotoğraf stüdyosunda fotoğraf çektirdi. CHP'li medya bunun önemli olduğunun altını çiziyor.

SADECE AKŞENER PAYLAŞMADI
Öte yandan 6'lı masanın 5 ortağı, imzaladıkları bildiriyi kişisel sosyal medya hesaplarından paylaşırken, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bildiriyi paylaşmadı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise "Birlik beraberlik; ölümden başka her şeyi yener." Toplantımıza ev sahipliği yapan Sayın Temel Karamollaoğlu başta olmak üzere tüm genel başkanlara teşekkür ederim." İfadeleriyle paylaşımda bulundu.

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Kılıçdaroğlu fotoğraf stüdyosunda! Dikkat çeken ayrıntı: 5 parti lideri paylaştı Akşener sessiz
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