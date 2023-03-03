Kılıçdaroğlu fotoğraf stüdyosunda! Dikkat çeken ayrıntı: 5 parti lideri paylaştı Akşener sessiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise "Birlik beraberlik; ölümden başka her şeyi yener." Toplantımıza ev sahipliği yapan Sayın Temel Karamollaoğlu başta olmak üzere tüm genel başkanlara teşekkür ederim." İfadeleriyle paylaşımda bulundu.

Muhalif isimden flaş kulis: Akşener bugün masadan çekilebilir | 6'lı koalisyon masasında son dakika