Nurdağı ve İslahıye burada ayağa kalkacak

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde evleri yıkılan aileler için yapılacak olan 855 TOKİ konutu için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. SABAH, deprem felaketi sonrası ilk kazmanın vurulduğu Nurdağı ve İslahiye ilçesindeki çalışmaları yerinde görüntüledi. Nurdağı ilçesinde yaşanan depremin ardından depremde evleri yıkılan vatandaşlar için ilçeye bağlı Yeni Bademli Mahallesi'nde daha önce yapılan TOKİ konutlarının yanındaki alanda inşaat çalışmaları başladı. Yeni Bademli'de ilk olarak 17 bloktan oluşan 556 dairelik bölüm için temel yeri açılıyor. TOKİ konutlarının kısa sürede tamamlanıp depremde evleri yıkılan ailelere teslim edileceği belirtildi. İslahiye'nin yeniden ayağa kaldırılacağı yer olan Değirmencik Mahallesi'nde de çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. İslahiye'de, 7'si uzun erişimli makas olmak üzere 60'a yakın iş makinesi ve 100'den fazla kamyonla, acil yıkım kararı verilen binaların yıkımı ve enkazının kaldırılması çalışmaları sürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü Riskli Yapılar Daire Başkanı Serdar Cenikli, "Yıkımın yüzde 60'ını tamamladığımızı söyleyebiliriz" dedi. Nurdağı'nda da, binaların yıkımı ve enkazının kaldırılması çalışmaları devam ediyor.