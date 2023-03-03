Okçular Vakfı’ndan Pazarcık’a oba kent

Kahramanmaraş'ta 7.7 büyüklüğündeki depremin merkez üssü olan Pazarcık'a Okçular Vakfı tarafından 'Türk obası' kuruldu. Malazgirt ve Ahlat'tan getirilen ve her biri 36 metrekare olan 100 çadırın kurulumları tamamlandı. Okçular Vakfı Üyesi Hüseyin Avni Önder, "Burada kurmuş olduğumuz çadırlarda 700 depremzedemiz konaklayabilecek. Ailelerimiz evlerine geçene kadar burada onları misafir edeceğiz. Bu çadırlar depremzedelerimize yaz-kış hizmet verecek. Özel izolasyonlu ve 2+1 odası bulunan çadırlarımızda ayrıca banyo da bulunuyor. Oba kentimize 100 adet te tuvalet yerleştirdik" dedi.