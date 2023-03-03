SABAH, başkan yardımcısının dövdüğü vatandaşın ifadesine ulaştı

YAKAMDAN TUTTU VE KAFA ATTI

Özen ifadesine şu şekilde devam etti: "Bir anda yakamdan tutarak bana kafa attı ve yere düştüm. Yerden kalkmaya çalışırken yumruklamaya devam etti. Yere düşerken sağ dizimden yaralandım. Kafa atınca dudağım patladı. Ön dişlerim zarar gördü. Burnum kanadı. Sol şakağımda ağrılar var. Bu olay Mobese kameraları önünde oldu. Bu olay yaşanırken ikimizin de yanında kimse yoktu. Ben burnumun kanamasını temizlerken bir vatandaş Oğuzhan Turan'ı alarak uzaklaştırdı. Olay yerinden ayrılırken, 'Seni öldürürüm o… çocuğu. S.. seni. Gebertirim seni' şeklinde sözler sarfediyordu. Ben de ona, 'bunu senin yanına bırakmam. Görürsün sen' dedim. Uzaklaşınca 112'yi aradım, yardım istedim. Ambulansla hastaneye götürdüler. Ben kesinlikle ona saldırmadım. Suçlamaları asılsızdır. Kuşadası Belediye Başkanı Yardımcısı Oğuzhan Turan'dan şikayetçiyim."