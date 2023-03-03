SABAH, başkan yardımcısının dövdüğü vatandaşın ifadesine ulaştı

Olay, 25 Şubat Cumartesi günü saat 13.20 sıralarında Kuşadası Marina yakınlarında meydana geldi. Kuşadası Belediyesi şirketi Arya'nın eski şube müdürü Ahmet Fuat Özen (56) merkezden marina istikametine doğru yürürken, skandallarıyla gündemden düşmeyen Kuşadası Belediye Başkanı Yardımcısı Oğuzhan Turan ile engelli parkının önünde karşılaştı. İddiaya göre, Turan Özen'e, "Ne diyorsun lan sen?" dedi. Özen de, "Bir şey demiyorum. Her gördüğümde sana selam verecek adam yerine mi koydun kendini" dedi. Turan bunun üzerine Özen'e küfürler ve hakaretlerde bulundu. Turan olayı uzatmamak için yoluna devam eden Özen'i montundan tutarak kendisine doğru çevirdi ve yakasından tutarak kafa attı. Kafa darbesiyle kanlar içerisinde yere yığılan Özen yerde başkan yardımcısının yumruklarına da maruz kaldı. Özen aldığı darbelerle dudağı patladı, burnu kanadı, ön dişleri zarar gördü ve dizinden yaralandı. Özen hastanedeki tedavisinin ardından polise giderek şikayetçi oldu.
SABAH İFADEYE ULAŞTI
SABAH, Arya'nın eski şube müdürü Ahmet Fuat Özen'in ifadesine SABAH ulaştı. Özen polise verdiği ifadesinde, "Ben daha önce Kuşadası Belediyesi'ne bağlı Arya şirketinde Gazi Beğendi Tesisi'nin müdürü olarak çalışıyordum. Ben 2019 Eylül ayında iş akdim yöneticilere hakaret kodundan fes edilerek işten atıldım. Bundan dolayı da ben işe dönüş için belediyeye dava açtım ve davayı kazandım. Daha sonra beni itibarsızlaştırmak isteyen Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel hakkında 10 kuruşluk dava açtım. Davalarımız devam ediyor. 25 Şubat'ta saat 13.20 sıralarında ben merkez marina istikametine tek başıma yürüdüğüm esnada belediye başkan yardımcısı olan Oğuzhan Turan ile engelli plajının önünde karşılaştık" dedi.
Bunun üzerine bana, 'seni öldürürüm. A..k.. çocuğu" dedi. Ben o an kendisine cevap vermeden yürümeye devam ettim. Arkamdan gelerek beni montumdan tutarak kendisine çevirdi. Bana, 'seni burada gebertirim. O..çocuğu' dedi. Benim anneme küfür edince ben de kendime yediremedim. Oğuzhan Turan'a 'terbiyesizlik yapma. Ne zannediyorsun kendini' dedim" şeklinde konuştu.
YAKAMDAN TUTTU VE KAFA ATTI
Özen ifadesine şu şekilde devam etti: "Bir anda yakamdan tutarak bana kafa attı ve yere düştüm. Yerden kalkmaya çalışırken yumruklamaya devam etti. Yere düşerken sağ dizimden yaralandım. Kafa atınca dudağım patladı. Ön dişlerim zarar gördü. Burnum kanadı. Sol şakağımda ağrılar var. Bu olay Mobese kameraları önünde oldu. Bu olay yaşanırken ikimizin de yanında kimse yoktu. Ben burnumun kanamasını temizlerken bir vatandaş Oğuzhan Turan'ı alarak uzaklaştırdı. Olay yerinden ayrılırken, 'Seni öldürürüm o… çocuğu. S.. seni. Gebertirim seni' şeklinde sözler sarfediyordu. Ben de ona, 'bunu senin yanına bırakmam. Görürsün sen' dedim. Uzaklaşınca 112'yi aradım, yardım istedim. Ambulansla hastaneye götürdüler. Ben kesinlikle ona saldırmadım. Suçlamaları asılsızdır. Kuşadası Belediye Başkanı Yardımcısı Oğuzhan Turan'dan şikayetçiyim."