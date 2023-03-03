SON DAKİKA | Meral Akşener altılı masayı dağıttı! Kılıçdaroğlu’ndan ilk açıklama: Hiç merak etmeyin...

Son dakika haberi... Kılıçdaroğlu, TİP Genel Başkanı Erkan Baş'ı ziyaret etmek üzere geldiği Meclis'te, görüşmenin ardından makam odasına geçti. Bir süre makamında kalan Kılıçdaroğlu, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı.
"HİÇ MERAKLANMAYIN..."
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in açıklamalarına ilişkin değerlendirmesi sorulan Kılıçdaroğlu,"Hiç meraklanmayın bütün taşlar yerine oturacak. Yolumuza devam ediyoruz." diye konuştu.
Kılılçdaroğlu, TBMM'den ayrıldı.
AKŞENER MASAYI DAĞITTI
Gelen son dakika bilgisine göre; İYİ Parti GİK Toplantısı sona erdi. Akşener toplantı sonrası açıklamalarda bulundu.
Akşener'in konuşmasından öne çıkanlar:
"İYİ Parti kıskaca alınmıştır, buna boyun eğmeyeceğiz. Dayatmaya boyun eğmeyeceğiz. Bu bizim temel ilkemizdir.
ŞAHSİ HIRSLAR TÜRKİYE'YE TERCİH EDİLMİŞTİR"
Dün 5 siyasi parti ortak aday olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun adını söylediler. Biz masaya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ismini beyan ettik.
Ancak önerimiz kabul görmedi. Anladık ki şahsi hırslar Türkiye'ye tercih edilmiştir. Biz İYİ Parti'yi bunun için kurmadık. Üzülerek söyleyerek geldiğimiz noktada Altılı Masa millet iradesini yansıtma kabiliyetini kaybetmiştir. Bir noter masasına dönüşmüştür.
İMAMOĞLU VE YAVAŞ'A ÇAĞRI
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na çağrıda bulunmak istiyorum. Siz bu milletin iradesiyle seçildiniz.
SON DAKİKA: 6'lı masa dağıldı! İYİ Parti GİK Toplantısı'nın ardından Meral Akşener'den açıklamalar: Boyun eğmeyeceğiz