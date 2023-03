Son dakika | Başkan Erdoğan: 6 Şubat depremleri milat olacak

BU BİNALARI BOŞALTIN BİZ HEPSİNİ TEK TEK YAPALIM

Çok çile çektik. Maalesef zaman zaman önümüze çıkan vatandaşlarımıza ne olur bize yardımcı olun. Bakın kiranıza varıncaya kadar her şeyinizi vereceğiz. Ama bir an önce şu sağlam olmayan her an, her türlü tehditle karşı karşıya olduğumuz şu binaları boşaltın ki biz buralarda zemin etütlerine varıncaya kadar hepsini tek tek yapalım. İşte az önce ekranda da gördüğünüz gibi bu güzel binaları inşa ederek sizleri buralara taşıyalım. İnşallah artık yeni ve farklı bir döneme giriyoruz. İnşallah bu 11 vilayette başımıza gelen bu deprem felaketinden sonra gerek. Bu 11 vilayet gerekse ülkemizin genelinde 81 inşallah atacağımız planlama ve yeni projelendirmeyle birlikte şehirler ve köy evleri hepsi ele alınmak suretiyle bir adım atalım. Az önce tabii bakanım zannediyorum orayı herhalde unuttu o köylerde bir de bize iş diyor tabii vatandaş. Peki diyorum büyükbaş, küçükbaş ne istiyorsun? Ben diyor büyükbaş besliyorum, küçükbaş besliyorum. O zaman tabii köy evlerinde evinin brütünün içerisinde aynı zamanda ne olacak? Ahır da olacak. Bu ahır onun için aynı zamanda ne oluyor? Meslek, iş, oradan ticari kaynağını da ne yapacak? Benim Anadolu'daki köylüm vatandaşım peynirini yapacak, sütünü yapacak, yavanı yapacak, her şeyini oradan üretecek. Yani gözü sağda, solda olmayacak. Gayet güzel, bu şekilde köy evleri de olacak.