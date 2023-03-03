Son dakika | Ulusal Risk Planı Toplantısı sonrası önemli açıklamalar! Bakan Kurum: Devlet ilk andan itibaren sahadaydı

Türkiye'de şehirlerin başta deprem olmak üzere sel ve kuraklık gibi afetlere daha hazırlıklı hale getirilmesi için oluşturulan Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli'nin ilk toplantısı bugün İstanbul'da Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde yapıldı.

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İçişleri Bakanı Sülyman Soylu, toplantıya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu'nun açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle:

"Türkiye'de Jandarma Arama-Kurtarma diye bir şey yoktu, Türkiye'de Polis Arama-Kurtarma timi yoktu. Binlerce arama-kurtarmacı yetiştirdik. Onlarca STK'yı akredite ettik."

YIKILAN BİNALARIN BÜYÜK BÖLÜMÜ 1999 ÖNCESİ

Bakan Soylu'nun ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum söz aldı. Bakan Kurum'un konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Yıkılan binaların yüzde 96,7'sinin 1999 öncesi yapılar olduğunu tespit ettik. Devletimiz ilk andan itibaren sahadaydıi 524 bin vatandaş bölgeden tahliye edildi."