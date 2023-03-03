Son dakika: Türkiye-BAE ticaret anlaşması! Başkan Erdoğan: Ticaret hacminde hedef 25 milyar dolar

Yardımların nakli için tesis ettiğiniz hava ve deniz koridorlarıyla ayni ve nakdi destekleriniz için de şahsım ve milletim adına sizlere müteşekkiriz. Türk milleti bu zor günde uzatılan yardım elini hiçbir zaman unutmayacaktır.

HEDEF: 5 YIL İÇERİSİNDE 25 MİLYAR DOLAR

Bu sene diplomatik ilişkilerimizin 50. yılını idrak ediyoruz. Az önce imzalanan kapsamlı ekonomik ortaklık anlaşması her bakımdan olduğu gibi bu özelliğiyle de tarihi nitelik taşıyor.