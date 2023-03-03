Yavaş ve İmamoğlu olumsuz yanıt verirse ne olacak? İYİ Partili Ağıralioğlu’ndan açıklama: Nasıl cevaplayacaksınız

"KABUL GÖRMEYEN İRADENİN NE DEDİĞİNİ DİNLEYECEĞİZ"

Akşener'in açıklamalarının ardından gözler İmamoğlu ve Yavaş'a çevrilmişken İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, genel merkezde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Ağıralioğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in adaylık için çağrı yaptığı Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun teklifinin Millet İttifakı'nın diğer üyeleri tarafından kabul edilmemesi halinde ne olacağı sorusuna "Kabul görmeyen iradenin ne dediğini dinleyeceğiz. Bunu kabul etmiyorsanız, milletinize nasıl cevaplayacaksınız? Meral Akşener'in, İYİ Parti'nin masaya teklifini siz ne diye savuşturacaksınız, onu dinleyeceğiz. 'Ben ümide bakmıyorum, ben sahaya bakmıyorum, ben milleti duymuyorum, ben bana yönelen bunca ümidi kendi siyasi irademle boşa düşürüyorum' mu diyeceksiniz, yoksa duyacak mısınız? Ona bakacağız" diye konuştu.