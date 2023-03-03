Son dakika! YÖK Başkanı Özvar duyurdu! Depremzede üniversiteliler harç ödemeyecek

Son dakika haberleri: YÖK Başkanı Erol Özvar, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Resmi Gazete'de bugün yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi uyarınca depremden etkilenen öğrencilerimizden bahar yarıyılında katkı payı ve öğrenim ücreti alınmayacak. Öğrencilerimize bu kolaylığı sağlayan Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.