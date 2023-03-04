‘Çocuklarımıza ilk günden itibaren sahip çıktık’

Aileve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kahramanmaraş merkezli depremden en fazla etkilenen illerden olan Hatay'da ziyaretler gerçekleştirdi. Depremin başından bu yana ayni yardım faaliyetleri çerçevesinde 4 bin 95 personel, 748 araç ve 487 hava aracıyla hizmet vermeye devam ettiklerini söyleyen Bakan Yanık, şunları söyledi:"Bugüne kadar 2 milyon 750 bin battaniye, 650 bin yatak yorgan, 280 bine yakın elektrikli ısıtıcı, 1 milyon 850 bin gıda kolisi gibi farklı 62 kalemde ihtiyaç malzemeleri dağıtıldı. 10 il ve 2 ilçeye Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı aracılığıyla 271 milyon lira nakdi destek aktardık. Akabinde de 675 milyon lira daha bütün ülke genelindeki bin 3 vakfımıza nakdi desteğimizi aktardık. Bölgede psikososyal destek çalışmaları kapsamında 1 milyon 125 binin üzerinde birebir görüşme gerçekleştirildi. Bu doğrultuda 2 yıllık psikososyal destek eylem planı oluşturuldu." Bakan Yanık, çocuklara ilk günden itibaren sahip çıktıklarını ifade ederek, şöyle devam etti: "Refakatsiz çocuklar, ebeveyni ya da yakın akrabaları bakım ve gözetimini yapacak bir yetişkinin olmadığı çocuklar. Dolayısıyla çocuklarımızın yanında ebeveyni ya da gözetimini yapacak yetişkin yoksa onlara sahip çıkması gereken devlettir. Biz de bunu ilk günden itibaren çok titizlikle yerine getiriyoruz. Sistemimize kayıtlı refakatsiz çocuk sayısı bin 912. Bu çocuklarımızdan bin 582 tanesini ailelerine kavuşturduk. Hastanede takibi yapılan 230 çocuğumuz var. Bakanlığımızın kuruluşlarına aldığımız 100 çocuğumuz var. Kimliği bilinmeyen 82 çocuğumuz var. Kimliklerini tespit ederek ailelerine bilgilerini ulaştırmaya çalışıyoruz. Milletimizin müsterih olmasını, ihtiyaç halinde bizimle temas kurmalarını rica ediyoruz."