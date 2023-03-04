Ekşi Sözlük’e erişim engeli kararı kesinleşti

Ekşi Sözlük CEO'su Başak Purut'un da dahil olduğu operasyonla akıl almaz iftiralar sosyal medya üzerinden Türkiye'ye yayıldı. 'Depremin ardından baraj patlaması' ve 'Suriyeliler KYK yurdunu yağmaladı' gibi birçok yalan haberin ardından Ekşi Sözlük'e 21 Şubat'ta erişim engeli getirilmişti. İnternet sitesi Ekşi Sözlük'e erişim, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kararıyla engellenmişti. Erişim engeli kararının, 5651 sayılı yasanın 8/a maddesinde düzenlenen milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle alındığı belirtilmişti.

Ekşi Sözlük'e getirilen erişim engellenmesi hakkında Ekşi Teknoloji A.Ş'nin yaptığı itirazları Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği değerlendirilerek kaldırıldı. Erişim engelinin kaldırılması kararına yapılan itirazı inceleyen Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği ise en başta verilen kararı kesin olarak onayladı.