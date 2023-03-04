Emine Erdoğan’ın ziyaret ettiği o aile SABAH’a konuştu: “Eli öpülesi öğretmenlerimiz, iyi ki varsınız” dedi

Yıllardır önemli konuları unutmamak için anı defter tutuyordum. Siyasiler, bakanlar, belediye başkanları ve önemli kişilerle görüştüğümde mutlaka o defterime not alırım. Çünkü, söz uçar, yazı kalır. Emine hanım benim o anı defterimi de o günün tarihiyle imzaladı. Çok sıcakkanlı bir hanımefendi. Ziyaretinden dolayı çok mutlu olduk. Allah devletimizden binlerce kez razı olsun. Depremde, yıllarca çalışarak tamamladığım 2 katlı evim yıkıldı. Bizi kısa sürede çıkardılar ve yara almadan kurtulduk. Allah böyle bir felaketi düşmanıma bile yaşatmasın" dedi.