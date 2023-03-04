Emine Erdoğan’ın ziyaret ettiği o aile SABAH’a konuştu: “Eli öpülesi öğretmenlerimiz, iyi ki varsınız” dedi

Yıllardır önemli konuları unutmamak için anı defter tutuyordum. Siyasiler, bakanlar, belediye başkanları ve önemli kişilerle görüştüğümde mutlaka o defterime not alırım. Çünkü, söz uçar, yazı kalır. Emine hanım benim o anı defterimi de o günün tarihiyle imzaladı. Çok sıcakkanlı bir hanımefendi. Ziyaretinden dolayı çok mutlu olduk. Allah devletimizden binlerce kez razı olsun. Depremde, yıllarca çalışarak tamamladığım 2 katlı evim yıkıldı. Bizi kısa sürede çıkardılar ve yara almadan kurtulduk. Allah böyle bir felaketi düşmanıma bile yaşatmasın" dedi.
BİR SAAT ÇAY İÇİP SOHBET ETTİK
Cumhurbaşkanımızın eşi Emine hanım konteynırımıza kadar gelerek bizleri onurlandırdı. Bir saat çay içip sohbet ettik. O depremde sağ kaldığımız için Allaha dua ediyorum ama yaşadıklarımı son nefesime kadar unutmam. Devletimiz bizi yalnız bırakmadı. Önce çadırda kaldık. Sonrasında konteyner kent yerleştik.