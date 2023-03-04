Haberler Gündem Haberleri Emine Erdoğan’ın ziyaret ettiği o aile SABAH’a konuştu: “Eli öpülesi öğretmenlerimiz, iyi ki varsınız” dedi
Giriş Tarihi: 4.3.2023 07:47

Emine Erdoğan’ın ziyaret ettiği o aile SABAH’a konuştu: “Eli öpülesi öğretmenlerimiz, iyi ki varsınız” dedi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın 21 Şubat’ta Gaziantep’in Nurdağı ilçesindeki konteynır kenti ziyareti sırasında eşi Emine Erdoğan’da burada misafir edilen Atmaca ailesini ziyaret etti. Emine Erdoğan, yaklaşık, konteynırlarına yaklaşık saat misafir olduğu Atmaca ailesiyle yakından ilgilendi.  O görüşmeyi SABAH’a anlatan emekli öğretmen Süleyman Atmaca (78), “Nerde çalışıp emekli olduğumu sordu. ‘Öğretmen emeklisiyim’ deyince, ‘eli öpülesi öğretmenlerimiz, iyi ki varsınız’ dedi.

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Emine Erdoğan’ın ziyaret ettiği o aile SABAH’a konuştu: “Eli öpülesi öğretmenlerimiz, iyi ki varsınız” dedi

Yıllardır önemli konuları unutmamak için anı defter tutuyordum. Siyasiler, bakanlar, belediye başkanları ve önemli kişilerle görüştüğümde mutlaka o defterime not alırım. Çünkü, söz uçar, yazı kalır. Emine hanım benim o anı defterimi de o günün tarihiyle imzaladı. Çok sıcakkanlı bir hanımefendi. Ziyaretinden dolayı çok mutlu olduk. Allah devletimizden binlerce kez razı olsun. Depremde, yıllarca çalışarak tamamladığım 2 katlı evim yıkıldı. Bizi kısa sürede çıkardılar ve yara almadan kurtulduk. Allah böyle bir felaketi düşmanıma bile yaşatmasın" dedi.

BİR SAAT ÇAY İÇİP SOHBET ETTİK
Cumhurbaşkanımızın eşi Emine hanım konteynırımıza kadar gelerek bizleri onurlandırdı. Bir saat çay içip sohbet ettik. O depremde sağ kaldığımız için Allaha dua ediyorum ama yaşadıklarımı son nefesime kadar unutmam. Devletimiz bizi yalnız bırakmadı. Önce çadırda kaldık. Sonrasında konteyner kent yerleştik.

Allah devletimizden razı olsun. Henüz 3 aylık evli olan oğlum ve gelinim de üst katımızda oturuyordu. Altınları, çeyizleri, anıları ve hayalleri enkazda kaldı. Kendi binalarının enkazı altında kalan kızım ve 2 torunum ise hayatlarını kaybetti" dedi.

DEVLETİMİZ SAYESİNDE SICACIK BİR YUVAMIZ OLDU
Çiftin gelinleri Dilek Atmaca ise, "Deprem, evliliğimizin 3'üncü ayında yuvamızı ve tüm hayallerimizi yıktı ama Allaha şükürler olsun ki hayatta kaldık. Devletimiz sayesinde sıcacık bir yuvamız oldu. Allah razı olsun" dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Emine Erdoğan’ın ziyaret ettiği o aile SABAH’a konuştu: “Eli öpülesi öğretmenlerimiz, iyi ki varsınız” dedi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA