Koalisyon masasında kirli pazarlık! İYİ Partili Yiğit Karakış deşifre etti: Kılıçdaroğlu’ndan vekillik vaadi

6'lı koalisyonun 12. toplantısı sonrasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 4 partinin desteği ile aday olarak ismini masaya getirdi. Ancak Kılıçdaroğlu'nun adaylığı İYİ Parti lideri Akşener tarafından reddedildi. Akşener zehir zemberek sözler sarf ederek masadan ayrıldı. Akşener, Kılıçdaroğlu'nu kast ederek "Şahsi hırslar Türkiye'ye tercih edildi" diyerek 6'lı koalisyon masasının işlevini yitirdiğini söyledi.