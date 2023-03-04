Haberler Gündem Haberleri Koalisyon masasında kirli pazarlık! İYİ Partili Yiğit Karakış deşifre etti: Kılıçdaroğlu'ndan vekillik vaadi
Giriş Tarihi: 5.3.2023 00:45 Son Güncelleme: 5.3.2023 00:59

Koalisyon masasında kirli pazarlık! İYİ Partili Yiğit Karakış deşifre etti: Kılıçdaroğlu'ndan vekillik vaadi

İYİ Parti'nin 6'lı koalisyon masasından ayrılmasının ardından ittifak içinde yaşanan vekil pazarlıkları deşifre oldu. İYİ Parti Teknolojik Dönüşümden Sorumlu Başkan Yardımcısı Yiğit Karakış, CHP'nin masadaki 4 partinin Kılıçdaroğlu'nu desteklemeleri karşılığında 54 vekil vadettiğini söyledi.

Koalisyon masasında kirli pazarlık! İYİ Partili Yiğit Karakış deşifre etti: Kılıçdaroğlu’ndan vekillik vaadi

6'lı koalisyonun 12. toplantısı sonrasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 4 partinin desteği ile aday olarak ismini masaya getirdi. Ancak Kılıçdaroğlu'nun adaylığı İYİ Parti lideri Akşener tarafından reddedildi. Akşener zehir zemberek sözler sarf ederek masadan ayrıldı. Akşener, Kılıçdaroğlu'nu kast ederek "Şahsi hırslar Türkiye'ye tercih edildi" diyerek 6'lı koalisyon masasının işlevini yitirdiğini söyledi.

İYİ PARTİ'DEN 5'Lİ KOALİSYONU KARIŞTIRACAK AÇIKLAMA

Akşener'in bu hamlesinin ardından koalisyon masası, CHP, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti olmak üzere 5 parti ile yola devam ederken İYİ Parti cephesinden 5'li koalisyonu karıştıracak açıklamalar geldi.

"CHP 54 VEKİL VADETTİ"

İYİ Parti Teknolojik Dönüşümden Sorumlu Başkan Yardımcısı Yiğit Karakış, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada koalisyon masasında dönen vekil pazarlığını deşifre etti. Yiğit Karakış, "CHP toplam 54 vekil vadetti, 4 partinin Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemesi için." dedi.

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Koalisyon masasında kirli pazarlık! İYİ Partili Yiğit Karakış deşifre etti: Kılıçdaroğlu'ndan vekillik vaadi
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