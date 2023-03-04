Muğla Büyükşehir Belediyesi’nde itfaiyecilere mobbing

CHP'li Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin, yaklaşık 100 tecrübeli itfaiyeciyi, kendi rızaları olmadan çöp ve moloz toplama ile bahçıvanlık işlemlerinin yapıldığı birimlere kaydırdığı ortaya çıktı. Tecrübeli itfaiyecilerin yerine ise yüksek maaşla yeni memurlar alındığı belirtildi. Düşük maaşlarla çalışmak zorunda bırakılan itfaiyecilerin ise ailelerini geçindiremeyince pazarcılık, taksicilik gibi ek işler yapmaya başladığı kaydedildi. Başka birimlerde görevlendirilen itfaiyecilerden 30'u istifa etmek zorunda kalırken, çok sayıda itfaiyecinin ise yargıya başvurmaya hazırlandığı belirtildi. Başka bir birimde görevlendirilen itfaiyeci B.B., "9 seneden beri her yangına gittik. Bizimle aynı işi yapan adam bizden iki katı maaş alıyor. Baskı, dayatma, mobbing, cebir ve tehditle bu işler olmaz. CHP, 'İşçimizin yanındayız' diye reklam yapıyor. Biz neden çıkarılıyoruz. Bize doğruyu söyleyecek bir tane adam yok" diye konuştu.