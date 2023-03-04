Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Muharrem İnce Ümit Özdağ ittifakı da dağıldı! Sürpriz Meral Akşener iddiası
Giriş Tarihi: 4.3.2023 23:18 Son Güncelleme: 4.3.2023 23:27

Son dakika: Muharrem İnce Ümit Özdağ ittifakı da dağıldı! Sürpriz Meral Akşener iddiası

Son dakika... Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Memleket Partisi Muharrem İnce'nin 24 saat önce ittifaktan ayrıldığını açıkladı. Özdağ, Mansur Yavaş'ın adaylığı için Ankara Büyükşehir Belediyesi önünde yapmak istediği miting nedeniyle İnce'nin böyle bir karar aldığını söyledi. Öte yandan sosyal medyada Muharrem İnce'nin Memleket Partisi ve Meral Akşener'in Genel Başkanı olduğu İYİ Parti'nin ittifak arayışında olduğu iddia ediliyor.

Son dakika: Muharrem İnce Ümit Özdağ ittifakı da dağıldı! Sürpriz Meral Akşener iddiası

Son dakika haberleri... Türkiye Altılı Koalisyon'un dağılmasını konuşurken bir ittifak daha dağıldı. Ümit Özdağ'ın Genel Başkanı olduğu Zafer Partisi ve Muharrem İnce'nin CHP'den ayrıldıktan sonra kurduğu Memleket Partisi'nin adı konmamış bir ittifak içinde oldukları biliniyordu. Bu ittifakın da dağıldığı ortaya çıktı.

MANSUR YAVAŞ'I GÖREVE ÇAĞIRINCA OLANLAR OLDU

Ümit Özdağ, katıldığı bir TV programında Muharrem İnce'nin kurmayı düşündükleri ittifaktan ayrıldığını belirtti. Özdağ, bunun nedeni olarak ise kendisinin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı göreve çağırması olduğunu söyledi. Özdağ, İnce'nin bu tavrını yanlış bulduğunu söylerken böyle bir şeyi beklediğini de itiraf etti.

İNCE'DEN ÖZDAĞ'A CEVAP!

Öte yandan Muharrem İnce de Ümit Özdağ'a bir cevap verdi. Ümit Özdağ'la telefonda görüştüğünü ifade eden İnce, yaptığı çağrıyı nezaketsiz bulduğunu söyledi.

"BELEDİYEDE İŞ BAŞVURUSUNDA BULUNMADIM Kİ..."

İnce şunları söyledi: Aradım nezaketsiz bulduğumu söyledim. Beni ve Meral Akşener'i de belediyenin önüne davet ediyor. Ben belediyede iş başvurusunda bulunmadım ki geleyim. Kendisi de bir parti lideri ben de öyleyim. Bir partinin genel başkanının bir başka partinin belediye başkanına böyle bir çağrısını nezaketsizlik görüyorum. Ben kimsenin yedek adayı değilim.

İNCE AKŞENER İTTİFAKI MI?

Öte yandan bir ittifak sürprizi de ortaya çıktı! İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in altılı koalisyona yönelik açıklamalarının ardından Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Sayın Meral Akşener, başbakan olsun, razıyım. Başbakan olmak istiyordu. Ben Cumhurbaşkanı adayıyım" demişti. Özdağ ve İnce arasındaki iplerin kopması ve Meral Akşener'in de Altılı Koalisyon'dan ayrılmasıyla her iki ismin yeni bir ittifak kurmayı planladıkları iddia edildi.

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Son dakika: Muharrem İnce Ümit Özdağ ittifakı da dağıldı! Sürpriz Meral Akşener iddiası
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