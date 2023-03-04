Son dakika: Muharrem İnce Ümit Özdağ ittifakı da dağıldı! Sürpriz Meral Akşener iddiası

MANSUR YAVAŞ'I GÖREVE ÇAĞIRINCA OLANLAR OLDU

Ümit Özdağ, katıldığı bir TV programında Muharrem İnce'nin kurmayı düşündükleri ittifaktan ayrıldığını belirtti. Özdağ, bunun nedeni olarak ise kendisinin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı göreve çağırması olduğunu söyledi. Özdağ, İnce'nin bu tavrını yanlış bulduğunu söylerken böyle bir şeyi beklediğini de itiraf etti.

İNCE'DEN ÖZDAĞ'A CEVAP!

Öte yandan Muharrem İnce de Ümit Özdağ'a bir cevap verdi. Ümit Özdağ'la telefonda görüştüğünü ifade eden İnce, yaptığı çağrıyı nezaketsiz bulduğunu söyledi.

"BELEDİYEDE İŞ BAŞVURUSUNDA BULUNMADIM Kİ..."

İnce şunları söyledi: Aradım nezaketsiz bulduğumu söyledim. Beni ve Meral Akşener'i de belediyenin önüne davet ediyor. Ben belediyede iş başvurusunda bulunmadım ki geleyim. Kendisi de bir parti lideri ben de öyleyim. Bir partinin genel başkanının bir başka partinin belediye başkanına böyle bir çağrısını nezaketsizlik görüyorum. Ben kimsenin yedek adayı değilim.