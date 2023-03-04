Sağlam konutlar için ilk adım atıldı

Depremdenetkilenen illerde yarın itibarıyla 21 bin 244 konutun yapımına başlanacağını duyuran Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum dün Kahramanmaraş ve Malatya'dan ilk kazma haberlerini verdi. Sosyal medya hesabından Malatya Battalgazi'de ve Kahramanmaraş'ta ilk kazmanın vurulduğuna dair görüntüleri yayımlayan Bakan Kurum, "Malatya Battalgazi'de ilk kazmayı vurduk. İlk etapta 1073, devamında ise 750 yuvamızı inşa edeceğiz.Hemen yanıbaşında İlk Evim projemizdeki sosyal konutlarımız da devam ediyor. İlk Evim de sürecek, afet konutlarımız da hızla yükselecek!" ve "İstişarelerle belirlediğimiz, zemin etüt ve mikro bölgeleme çalışmaları tamamlanan, konut yapımına uygun bulunan alanlarda hızla inşaata başlıyoruz. TOKİ'miz Kahramanmaraş'ta 839, Afşin'de 501 konut için kazmayı vurdu" mesajlarını paylaştı. 11 ilde 11 master planla çalışıldığı, binaların 3-4 katı geçmeyen ve altlarında dükkân olmayacak şekilde inşa edileceği duyuruldu.Konut İdaresi (TOKİ) Teknik İşler Daire Başkanı Arif Güney Gültekin ise "Malatya'daki alanlar belirlendi. Zemin etütleri yapıldı, projeleri yapıldı ve ilk kazmayı vurmuş bulunuyoruz. Deprem konutları yatay mimari zemin artı 3 veya zemin artı 4 olarak yapılacak. Hızlı şekilde 1 yıl içinde teslim edeceğiz" dedi.