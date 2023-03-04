SON DAKİKA: İYİ Partili Erhan Usta, Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında geçen diyaloğu anlattı: Teklifimizi reddetti...

KOALİSYON İLK SINAVINDA DAĞILDI

6'lı koalisyon 12'nci toplantısında ortalık karıştı. Kemal Kılıçdaroğlu, aday olmak istedi, 5 lider onay verdi. Meral Akşener ise, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ismini masaya sundu. Kılıçdaroğlu, bu iki ismin görevlerine devam edeceğini belirterek rest çekti. Akşener ise, Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kabul etmediklerini belirtti.

Ortak açıklamada, "Adayda ortak anlayışa ulaşıldı" denildi, ancak CHP ile İYİ Parti gece yarısı birbirine girdi. Olağanüstü toplantı yapan Akşener, ertesi gün Genel İdare Kurulu'nu topladı ve masadan ayrılma kararı aldı. Akşener, zehir zemberek ifadeler kullandı.