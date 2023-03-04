Türk Kızılayın deprem bölgesine yardımları sürüyor

Kızılay'dan yapılan açıklamada, afet beslenme grubunda yer alan kurum, kuruluş ve derneklerin kapasiteleri ile bölgede afetin 27'nci gününde, aşevleri, mobil mutfak ve ikram araçlarıyla 3 öğün beslenme desteği sağlandığı belirtildi.

İhtiyaç sahibi vatandaşlara aile mutfak seti, battaniye, gıda kolisi, hijyen seti, ısıtıcı, yatak, kömür, odun, soba, dayanıklı gıda maddeleri ve kıyafet yardımlarının ulaştırıldığı ifade edilen açıklamada, depremin 27'nci günü itibarıyla ihtiyaç sahibi olduğu belirtilen 2 bin 566 köye yardım malzemesinin götürüldüğü vurgulandı.

Hastaneye ulaşma imkanı bulamayan afetzedeler için iki hekim, bir hemşire ve bir psikoloğun görevli olduğu muayene, kan tahlilleri, röntgen, EKG, solunum fonksiyon testi yapılabilen mobil sağlık araçları ile 12 bin 257 kişiye de sağlık hizmeti sunulduğu bildirildi.

Bu arada, Türk Kızılay İl Merkez Şubelerince deprem bölgesindeki illerde kalan ya da farklı illere tahliye edilen vatandaşlara ilk etapta 70 milyon lira değerinde 140 bin alışveriş kartı dağıtılacağı kaydedilen açıklamada, Kızılay'ın AFAD'a bugüne kadar 70 bin 611 çadır teslim ettiği bilgisine yer verildi.