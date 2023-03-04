Türk milleti zor günde uzanan yardım elini unutmaz

Başkan Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un katılımıyla gerçekleştirilen, 100 bin kişiye istihdam sağlayacak "Türkiye ile BAE Serbest Ticaret Anlaşması İmza Töreni"ne Dolmabahçe'deki çalışma ofisinden hitap etti.Depremde yaşadığımız sıkıntılar büyük olsa da devlet ve millet olarak var gücümüzle yaraları sarıyoruz. Bu süreçte en büyük destekçilerimiz Birleşik Arap Emirlikleri gibi dostlarımız ve kardeşlerimizdir.İlk günden itibaren BAE'nin Türkiye'ye gönderdiği arama kurtarma ekipleri faaliyetlerimize omuz vermiştir. Sahra hastaneleriniz Hatay ve Gaziantep'te sağlık hizmetlerimize büyük destek oluyor. Yardımların nakli için tahsis ettiğiniz hava ve deniz koridorlarıyla özellikle ulaştırdıklarınız ayni ve nakdi destekleriniz için de şahsım ve milletim adına sizlere müteşekkiriz. Türk milleti bu zor gününde uzatılan yardım elini hiçbir zaman unutmayacak.Güçlütemellere dayanan Türkiye-BAE ilişkilerinin her alanda kaydettiği gelişme bizler için iftihar vesilesidir. Bu sene diplomatik ilişkilerimizin tesisinin 50. yılını idrak ediyoruz. İmzalanan anlaşmayla ekonomik ve ticari ilişkimiz yeni bir safhaya girmiştir. Bu anlaşmayla engeller kalkacak, yatırımcı ve girişimcilerimizin faaliyetleri kolaylaşacaktır. Avrupa'dan Kuzey Afrika'ya, Rusya'dan körfeze uzanan sağlam temellere dayanan iktisadi bir köprü inşa edeceğiz. Ticaret hacmimizi 5 yıl içerisinde 25 milyar dolara çıkaracağız.