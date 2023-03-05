332 çadır kent ile 209 konteyner ev alanı kuruldu

İçişleri Bakanlığı, depremzedelerle ilgili yapılan çalışmalara dair son verileri açıkladı. Buna göre depremlerden etkilenen bölgelerde, 332 çadır kent ile 209 konteyner kentin kurulumu yapıldı. Çadırlarda barınan kişi sayısı ise 1 milyon 481 bin 928 oldu. Kurulması planlanan 95 bin 190 konteynerden 11 bin 832'sinin kurulumu tamamlandı. Konteynerde barınan kişi sayısı 47 bin 328 olarak kayıtlara geçti. Deprem bölgesinde 4 bin 331'i arama kurtarma olmak üzere 226 bin 288 personel şu anda görev yapıyor. 73 bin 492 emniyet, 61 bin 200 jandarma ve 1054 sahil güvenlik komutanlığı personeli bölgede görevli olarak bulunuyor. 1 milyon 61 bin 271 haneye 10 bin liralık hane başı destek ödemesi yapıldı. ANKARA