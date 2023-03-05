Bakan Kurum’dan çarpıcı veri: yıkılan binaların yüzde 96.69’u 1999 öncesi yapıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, önceki gün yapılan Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli Toplantısı'nda yaptığı sunumda depremde yıkılan binalar ile ilgili çarpıcı bilgiler verdi: Yıkılan binaların yüzde 96.69'u 1999 öncesi yapılan yapılar. Sadece yüzde 3.3'ünün 1999 sonrası yapılan yapılar olduğunu görüyoruz. Bu binalarda 145 bin vatandaşımızın yaşadığını da tespit ettik.Yine burada 98 öncesi yapılarla sonrası yapıların yıkım karşılaştırmasını görebiliyoruz. Kahramanmaraş ve Hatay'a uydu haritalarını kıyasla baktığımızda 1999 öncesi yapıların yoğun bir şekilde yıkıldığını görüyoruz. Binaların en doğru yere yerleşmesiyle ilgili hocalarımızla, bilim insanlarımızla beraber çalışma yürütüyoruz. 1 yılda ülkemize 2 milyon yeni, sağlam ve güvenli konut kazandırmış olacağız. Hedefimiz 2035'e kadar tüm Türkiye'de dönüşüme girmemiş alan kalmaması" dedi. ANKARA