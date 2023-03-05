Bursa’da saha karıştı! Bakan Soylu: İlgili kamu görevlileri açığa alındı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'un 23'üncü haftasında Bursaspor saat 14.00'te Amed Sportif Faaliyetler'i konuk ediyor. Karşılaşmayı yaklaşık 40 bin Bursaspor taraftarı takip ederken, saha dışında ve içerisinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Maç öncesi iki takımın futbolcuları arasında arbede yaşandı.
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Amedsporlu futbolcular, zemini incelemek için sahaya çıktığında, tribünlerdeki Bursaspor taraftarlarının protestosuyla karşılandı. Amedsporlu bazı futbolcuların da taraftarlara karşılık vermesiyle tansiyon yükseldi. Bunun üzerine Bursasporlu futbolcular da sahaya çıktı.
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bursa'daki futbol müsabakasında, futbol seyrinin dışındaki görseller kabul edilemez ve spor ile bağdaştırılamaz. Bu görsellerin stada sokulmasında zafiyet gösteren kamu görevlileri ile ilgili soruşturma başlatılmış ve ilgili kamu görevlileri açığa alınmıştır." dedi.
Bursa'daki futbol müsabakasında,— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) March 5, 2023
futbol seyrinin dışındaki görseller kabul edilemez ve spor ile bağdaştırılamaz.
Bu görsellerin stada sokulmasında zafiyet gösteren kamu görevlileri ile ilgili soruşturma başlatılmış ve ilgili kamu görevlileri açığa alınmıştır.