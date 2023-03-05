Bursa’da saha karıştı! Bakan Soylu: İlgili kamu görevlileri açığa alındı

BAKAN SOYLU'DAN FLAŞ AÇIKLAMA: İLGİLİ GÖREVLİLER AÇIĞA ALINDI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bursa'daki futbol müsabakasında, futbol seyrinin dışındaki görseller kabul edilemez ve spor ile bağdaştırılamaz. Bu görsellerin stada sokulmasında zafiyet gösteren kamu görevlileri ile ilgili soruşturma başlatılmış ve ilgili kamu görevlileri açığa alınmıştır." dedi.