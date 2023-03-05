Haberler Gündem Haberleri Bursa'da saha karıştı! Bakan Soylu: İlgili kamu görevlileri açığa alındı
Giriş Tarihi: 5.3.2023 15:05 Son Güncelleme: 5.3.2023 15:10

Bursa'da saha karıştı! Bakan Soylu: İlgili kamu görevlileri açığa alındı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 23'üncü hafta karşılaşmasında Bursaspor sahasında Amedspor'u konuk ediyor. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan karşılaşma öncesi, iki takımın futbolcuları arasında gerginlik çıktı. Arbede polisin müdahalesiyle son buldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından olaylı maçla ilgili açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Bursa’da saha karıştı! Bakan Soylu: İlgili kamu görevlileri açığa alındı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'un 23'üncü haftasında Bursaspor saat 14.00'te Amed Sportif Faaliyetler'i konuk ediyor. Karşılaşmayı yaklaşık 40 bin Bursaspor taraftarı takip ederken, saha dışında ve içerisinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Maç öncesi iki takımın futbolcuları arasında arbede yaşandı.

ÇEVİK KUVVET MÜDAHALE ETTİ

Amedsporlu futbolcular, zemini incelemek için sahaya çıktığında, tribünlerdeki Bursaspor taraftarlarının protestosuyla karşılandı. Amedsporlu bazı futbolcuların da taraftarlara karşılık vermesiyle tansiyon yükseldi. Bunun üzerine Bursasporlu futbolcular da sahaya çıktı.

İki takım futbolcuları arasında yaşanan arbedeye çevik kuvvet polisleri müdahale etti. Polisin müdahalesiyle saha içerisindeki arbede sonlandırılırken, her iki takımın oyuncuları soyunma odasına geri döndü. Amedsporlu futbolcuların soyunma odasına girişi sırasında tribünlerden pet şişe atıldı.

BAKAN SOYLU'DAN FLAŞ AÇIKLAMA: İLGİLİ GÖREVLİLER AÇIĞA ALINDI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bursa'daki futbol müsabakasında, futbol seyrinin dışındaki görseller kabul edilemez ve spor ile bağdaştırılamaz. Bu görsellerin stada sokulmasında zafiyet gösteren kamu görevlileri ile ilgili soruşturma başlatılmış ve ilgili kamu görevlileri açığa alınmıştır." dedi.

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Bursa'da saha karıştı! Bakan Soylu: İlgili kamu görevlileri açığa alındı
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