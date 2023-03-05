Deprem bölgesinde yıkılan binalara ilişkin soruşturma: 247 kişi tutuklandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ya da üzerinde imara aykırı değişiklik yapıldığı öne sürülen binalarla ilgili soruşturma kapsamında 997 şüpheli belirlendi.

102 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI VERİLDİ

Şüphelilerden 247'si tutuklanırken, 322'si hakkında adli kontrol kararı verildi. Gözaltında bulunan 2 kişinin işlemleri sürerken, 198 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı, 102 kişi hakkında da gözaltı kararı verildi.

82 ŞÜPHELİ İFADESİ ALINARAK SERBEST BIRAKILDI

Şüpheli olarak tespit edilenlerden 9'unun yurt dışında olduğu, 35 kişinin ise hayatını kaybettiği belirlendi. Ayrıca 82 şüpheli de ifadesi alınarak serbest bırakıldı.