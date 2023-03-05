Deprem soruşturmalarında 247 şüpheli tutuklandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ya da imara aykırı değişiklik tespit edilen binalarla ilgili yürütülen soruşturmalarda, 997 şüphelinin yıkımlarla ilgili sorumluluğu saptandı. Yakalanan şüphelilerden 93'ü müteahhit, 123'ü yapı sorumlusu, 13'ü yapı sahibi, 18'i binada değişiklik yapan olmak üzere toplam 247 şüpheli tutuklandı.

78 müteahhit, 117 yapı sorumlusu, 37 yapı sahibi, 30 binada değişiklik yapan olmak üzere toplam 322 şüpheli hakkında adli kontrole hükmedildi. Ayrıca 198 şüpheli hakkında yakalama kararı, 102 kişi hakkında da gözaltı talimatı verildi. Başsavcılıkların talimatıyla halen 2 kişi gözaltında bulunurken, şüphelilerden 35'inin ise hayatta olmadığı belirlendi. Yapılan incelemelerde, 9 şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi, 82 şüpheli de ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.