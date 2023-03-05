Depremlerdeki can kaybı 45 bin 968’e yükseldi

İçişleriBakanı Süleyman Soylu, Hatay İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'ndeki koordinasyon toplantısına katıldı. Bakan Soylu, burada yaptığı açıklamada, "Depremlerde 45 bin 968 kişi hayatını kaybetti. 4 bin 267 Suriyeli kardeşimiz var bunların içerisinde. Her bir vatandaşımızın tek tek defin dahil kimliklendirilmesi dahil savcılık raporları dahil hepsi gerçekleştirilmektedir. Ne rakam varsa milletimizle paylaşıyoruz" dedi Bu arada, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, deprem bölgesinden İstanbul'a nakledilen 16 bin 294 yaralıdan 15 bin 119'unun taburcu olduğunu, 1142 yaralının tedavisinin 169'u yoğun bakımda, 973'ü de serviste olmak üzere devam ettiğini, 33 yaralının ise hayatını kaybettiğini bildirdi.