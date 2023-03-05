Erdoğan: Bu toplantıları sık sık gerçekleştireceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde alanında uzman 110 önemli ismin katıldığı Ulusal Risk Kalkanı Toplantısı'ndan sonra sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "20 yılda önümüze çıkartılan tüm engellere rağmen ülkemiz genelinde 3 milyon 300 bin konutun dönüşümünü sağladık. Kentsel dönüşüm ve diğer tüm çalışmalarımızla birlikte inşallah Türkiye'yi dünyanın afetlere karşı en hazırlıklı ülkesi haline getireceğiz" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, değerlendirmesinin devamında şu ifadeleri kullandı: "Cumhurbaşkanlığı bünyesinde kuracağımız Afet Yönetimi Politika Kurulu'nda ve sık sık gerçekleştireceğimiz bu tür toplantılarda, tüm hocalarımızın, kanaat önderlerimizin bu sürece birikimleriyle destek olacağına inanıyorum. Ortak akılla, ortak vicdanla, ortak ahlakla, ortak vizyon birliğiyle Türkiye'yi dünyanın afetlere karşı en hazırlıklı ve afetler sonrasında en hızlı ve etkili tepki verebilen ülkesi haline getirmek için çalışmaya devam etmeliyiz. Dün gerçekleştirdiğimiz Ulusal Risk Kalkanı toplantımızda, ülkemizin afetler konusundaki bilim potansiyelinin önemli bir bölümünü temsil eden katılımcılarımızın pek çok konuda ortak paydalar etrafında toplandığını görmekten memnuniyet duyduk." SABAH