Geçmiş olsun Mehmet

Gaziantep Nurdağı'na bağlı Sakçagözü mahallesinde yaşayan Mehmet Almalıkuyu deprem sırasında yıkılan evinin enkazı altında kaldı. İlk saatlerde arkadaşları tarafından enkazdan hareketsiz halde çıkarılan Almalıkuyu'nun öldüğü sanıldı. 3 çocuk sahibi adam evinin yanındaki caminin bankına adeta musalla taşına konulur gibi konuldu. Mehmet'in annesi Eley 1.5 saat sonra başında ağıtlar yaktığı oğlunun nefes aldığını fark etti. 2 kuzeni tarafından hastaneye götürülen Mehmet 10 gün yoğun bakımda tedavi gördü.Üst katta da annem yaşıyordu. Ama deprem sırasında annem evde değildi, ilçeye gitmişti. Yüzüm, gözüm kanlar içindeymiş, başımdan yaralandım. Ben bayılmışım. Öldü diye beni evimizin yanındaki Pınarbaşı Camii'nin önüne banka bırakmışlar. Çok kan kaybettim, sağ ayak parmaklarım kırıldı. Dişim kırıldı, yemek yiyemiyorum. Depremde ilk enkazdan çıkarılan ve hastaneye getirilen ben oldum. Hayatta olmam bir mucize. Evden eşimi ve çocuklarımı da komşular sağ olarak çıkarmış. Allah bir daha böyle bir felaket yaşatmasın.2.5 yıl önce 2 ay arayla eşim Mehmet ve oğlum Ökkeş'i kanserden kaybettim. Allah'a şükürler olsun ki hayatta kaldık. Mal gider, yenisi yapılır ama can giderse geri gelmez. Devletimiz hemen destek oldu. Mahallemizde kurulan çadırda kalıyoruz. Çok şükür çadırlar, yemek, aşımız, sobamız getirildi.