Helal olsun başkanbaşkan: İşçi gibi çalışıp konteyner kent kurdu

Kahramanmaraş merkezli asrın felaketi sonrasında devlet-millet el ele vererek, tüm imkânlar afet bölgesine seferber edildi. Yozgat'ın Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, belediye işçisi gibi eldivenleri taktı ve 25 kişiden oluşan personeli ile birlikte gece gündüz çalışarak Hatay'ın ilk konteyner kentini Kırıkhan ilçesinde kurdu. 'Depremzelerin bana ihtiyacı var' diyerek trafik kazası geçiren oğlunun yanına gitmeyen Başkan Coşar, oluşturduğu konteyner kentin ranzalarını kendi kurdu, eşyalarını tek tek yerleştirdi. Coşar, 120 tane daha konteyneri Hatay'ın köylerine kuracaklarını belirterek, "Üretimini yaptığımız yaklaşık 50 konteyneri öncelikle İskenderun, Hatay, Göksun, Malatya, Hassa'ya gönderdik. 140 tane konteynerimizin kurulumunu bitirdik ve 120 ailemizi yerleştirdik. Kırıkhan ve Hassa köylerine de 120 konteyner daha oluşturacağız" dedi. Oğlunun trafik kazası geçirmesine rağmen Yozgat'a gitmeyen Başkan Coşar, "20 gündür deprem bölgesindeyim. Oğlum trafik kazası yaptı. Görüntülü görüştük, durumunun iyi olduğunu görünce gitmedim. Burada bulunan vatandaşlarımızın bize daha çok ihtiyacı var" dedi.