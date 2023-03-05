Haberler Gündem Haberleri Meral Akşener toplantıya katılmayacak
Giriş Tarihi: 5.3.2023

Meral Akşener toplantıya katılmayacak

MURATHAN YILDIRIM MURATHAN YILDIRIM
Meral Akşener toplantıya katılmayacak
Dağılan altılı masada kılıçlar çekildi. İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, gazetecilerin Meral Akşener'in 6 Mart'ta yapılacak Millet İttifakı toplantısına katılıp katılmayacağı yönündeki sorusunu, "Hayır katılmayacak" diyerek yanıtladı. Meral Akşener'siz ilk toplantıyı yapan Millet İttifakı ise 5 saatlik toplantının ardından yayınladığı ortak bildiride ortak adayın yarın açıklanacağını duyurdu. Bu arada İyi Parti Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş, sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımla partisinden istifa ettiğini açıkladı.
ARKADAŞINA GÖNDER
Meral Akşener toplantıya katılmayacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA