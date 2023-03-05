Meral Akşener toplantıya katılmayacak

Dağılan altılı masada kılıçlar çekildi. İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, gazetecilerin Meral Akşener'in 6 Mart'ta yapılacak Millet İttifakı toplantısına katılıp katılmayacağı yönündeki sorusunu, "Hayır katılmayacak" diyerek yanıtladı. Meral Akşener'siz ilk toplantıyı yapan Millet İttifakı ise 5 saatlik toplantının ardından yayınladığı ortak bildiride ortak adayın yarın açıklanacağını duyurdu. Bu arada İyi Parti Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş, sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımla partisinden istifa ettiğini açıkladı.