Nurdağı’na akıllı köy

Hayırseverbir işadamı, Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Belpınar mahallesine "Dost akıllı köy yeni yaşam merkezi" kurmak için harekete geçti.19 dekar alana yapılacak köyde 14 adet 126 metrekare 3+1 ev, 50 metrekarelik 14 ahır, cami, yatılı kuran kursu, çocuk oyun alanı, kütüphane, otopark, halı saha gibi yaşam alanları olacak. Evlerde salon, mutfak, yatak odası, oturma odası, çocuk odası, banyo, antre, hol, giriş veranda, banyo, tuvalet ve kazan dairesi bulunacak.Akıllı köyde yaşayacak olan vatandaşlar hayvancılık ve tarım faaliyetlerini sürdürebilecek, güneş enerjisiyle enerji ihtiyacını karşılayabilecek. Hayvan takip sistemiyle hayvanlarının gelişim durumunu görebilecek. Akıllı köy aplikasyonuyla dijital uygulamaları tek merkezden yönetilebilecek.Atık dönüşüm alanıyla kompost gübre, atık suların arıtılmasıyla peyzaj sulamaları yapılabilecek, gün ısısı sıcak su sistemiyle sıcak su ihtiyacını karşılayacak ve sondaj sistemiyle yeraltı kaynaklarından alabilecek. Projenin inşaat çalışmasına önümüzdeki hafta başlanacağı öğrenildi.