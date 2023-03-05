Yeşilçam filmi gibi

Öncekigün yaptığı 12'nci toplantı sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık ısrarına karşı rest çeken İyi Parti lideri Meral Akşener 6'lı Masa'yı dağıttı.Akşener, son hamlesini de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a adaylık çağrısıyla yaptı. İlk adımı 2018'deki seçimler öncesinde Kılıçdaroğlu'nun, 15 milletvekilini İyi Parti'ye göndermesiyle atılan 6'lı Masa CHP, İyi Parti, Saadet Partisi,Demokrat Parti, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi tarafından 12 Şubat 2022'de yapılan bir toplantıyla kurulmuş siyasi bir oluşumdu. Toplamda 12 kez bir araya gelen 6'lı Masa, sürekli olarak toplanırken bir türlü aday açıklayamadı.6'lı koalisyonun 12. toplantıda ortak adayda uzlaştığı açıklandı ve adayı açıklamak için 6 Mart Pazartesi günü tekrar bir araya geleceği duyuruldu.Yaklaşan seçim sürecinde partisinden milletvekilliği listelerine dahi karşı çıkan Akşener, Kılıçdaroğlu'nun aday olmaması konusunda diğer partilerden aradığı desteği göremeyince gemileri yaktı ve masayı dağıttı.Masa'daki kavga büyürken İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Meral Akşener'in 6 Mart'ta yapılacak Millet İttifakı toplantısına katılmayacağına yönelik bir soruyu, "Hayır katılmayacak. 5 partinin lideri toplandı, bir de onlara sorun. Zamanı gelince her şeyi konuşacağız" diyerek yanıtladı. Meral Akşener'siz ilk toplantıyı yapan Millet İttifakı ise 5 saatlik toplantının ardından yayınladığı ortak bildiride ortak adayın yarın açıklanacağını duyurdu.