611 bin depremzede, 3 bin 500 seferle tahliye edildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Adıyaman'da AFAD koordinasyon merkezinde değerlendirme toplantısına katıldı. Toplantının ardından gazetecilere açıklama yapan Bakan Karaismailoğlu, depremin 11 kentteki 14 milyon insanı doğrudan etkilediğini söyledi. 110 bin kilometrekarelik alanı etkileyen afetin ardından en büyüğü 6.6 olmak üzere 13 binin üzerinde artçı sarsıntı meydana geldiğini ifade eden Karaismailoğlu, "Ancak devlet ve millet omuz omuza vermeyi bildik. Birbirimize kenetlendik. İlk andan itibaren önce enkaz altından canlarımızı kurtarmak, sonra da yaraları sarmak için zamanla yarıştık. 6 Şubat sabahından itibaren bütün çalışma arkadaşlarımızla afet sahasındayız, depremzedelerimizin yanındayız. Her şeye göğüs gererek bir an dahi insanımızı yalnız bırakmıyoruz" dedi. Adıyaman'da, depremde yıkılan binaların yüzde 99'unu taramasını tamamladıklarını aktaran Bakan Karaismailoğlu, "Depremzede vatandaşlarımızın acil barınma ve diğer ihtiyaçlarını giderdik. Şehrimizdeki binaların yüzde 99'unun taramasını tamamladık, yıkım ve enkaz kaldırma işlerine hızla devam ediyoruz. AFAD koordinasyonunda deprem bölgelerinde 35 bin 250'si arama kurtarma uzman personeli olmak üzere 271 binin üstünde personel görev yaptı" şeklinde konuştu. Bakan Karaismailoğlu, deprem felaketinin ardından hava, kara, deniz ve demiryolu ile 3 bin 495 seferde 611 bin vatandaşın tahliye edildiğini kaydetti."