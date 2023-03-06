6’lı koalisyonda bir kriz daha! İlk itiraz onlardan geldi: Yavaş ve İmamoğlu kararını biz onaylamadık

Son dakika haberi... 6'lı koalisyon krizlerine bir yenisi daha eklendi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını reddedip masayı deviren Akşener, bugün, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı yardımcısı olması şartıyla masaya geri döndü. Ancak bu durum 6'lı koalisyonda yeni bir krize neden oldu.
Akşener'in bu önerisi CHP tarafından kabul edilirken, küçük ortaklar bu öneriyi veto ediyor.
İYİ PARTİ'NİN ÖNERİSİNE CHP SICAK BAKIYOR&NBSP;
Yaşananların ardından İyi Parti cephesinden bugün, iki belediye başkanının adaylığı dışında yeni bir öneri geldi.
Altılı masaya dönen İyi Parti; İmamoğlu ve Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Yardımcılığı'na getirilmesi önerisini sundu.
Gazeteci İsmail Saymaz'ın aktardığına göre Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu teklife sıcak baktığını öğrenildi.
BU KEZ DE DEVA VE GELECEK KRİZ ÇIKARDI
Akşener'le Kılıçdaroğlu'nun konuyla ilgili bir görüşme gerçekleştireceği aktarılırken bu sefer de masada başka bir kriz çıktı.
Edinilen bilgilere göre Gelecek Partisi ve Deva Partisi'nin, İmamoğlu ve Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Yardımcısı yapılması önerisine karşı olduğu öğrenildi.
İki partinin de belediye başkanlarıyla aynı statüde olmak istemedikleri öne sürüldü.
Gazeteci Kemal Öztürk de konuya ilişkin, Deva Partili bir yetkilinin, "İmamoğlu ve Yavaş'la ilgisi kararı biz onaylamadık. Oturulup konuşulacak." dediğini aktardı.
Öte yandan Saadet Partisi'nin de Yavaş ve İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı Yardımcılığı'na sıcak bakmadığı öğrenildi.
Yapılacak görüşmelerde 3 partinin takınacağı tavır merak konusu oldu.SON DAKİKA: Meral Akşener 6'lı masaya geri mi döndü? Kritik görüşmenin ardından İYİ Parti'den flaş açıklama