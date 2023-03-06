6’lı koalisyonda bir kriz daha! İlk itiraz onlardan geldi: Yavaş ve İmamoğlu kararını biz onaylamadık

BU KEZ DE DEVA VE GELECEK KRİZ ÇIKARDI

Akşener'le Kılıçdaroğlu'nun konuyla ilgili bir görüşme gerçekleştireceği aktarılırken bu sefer de masada başka bir kriz çıktı.

Edinilen bilgilere göre Gelecek Partisi ve Deva Partisi'nin, İmamoğlu ve Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Yardımcısı yapılması önerisine karşı olduğu öğrenildi.