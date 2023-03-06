Akıllardaki soru: Anahtarı nerede?

İstanbul'un 39 ilçesinde 500 adet deprem afet konteyneri var. Ancak olası bir felaket anında acilen nasıl açılacağını ve içinde ne olduğunu bilen yok. Vatandaşlardan Leman Bulut, "İçinde ne olduğunu bilmiyorum" derken Tahsin Çalman, "Deprem olduğu zaman bunu kim açacak. Anahtarı nerede?" diye sordu. Zeytinburnu Belediye Arama Kurtarma Ekip Lideri Şakir Ali Okuyucu "İçinde jeneratör, kırıcı alet, kazma, kürek gibi malzemeler var. Anahtarlar muhtarlar, afet istasyonunun bulunduğu kurum yöneticileri ve belediyelerde" dedi.