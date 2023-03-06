BBP lideri Destici’den muhalefetin koalisyon metnine tepki: Siyasi istikrarsızlık ve kaos

KOALİSYON METNİ HAZIRLANDI

Adayın ilanının ardından 11 maddelik bir koalisyon metni yayınlandı. Bu metne 12. madde de eklenerek Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun seçilen Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen zamanda ve tanımlanan görevde Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atanacağı kaydedildi.