Cumhurbaşkanı Danışmanı Ayhan Oğan açıkladı: Cumhurbaşkanı yardımcılığı diye bir makam yoktur!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 2023 seçimleri için bir yıldır bir araya gelen 6'lı koalisyonun 12. toplantısında 5 parti liderinin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığında birleşmesi sonrası önerilerde bulundu. Akşener'in cumhurbaşkanlığı adaylığı için önerileri arasında iki isim vardı. Biri Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş diğeri İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu. Toplantı esnasında gerilimli anlar da yaşandı. 5 genel başkan ise Akşener'e karşı çıkarak Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığını desteklediklerini açıkladı.

ÇAĞRISI KARŞILIK BULMADI

Akşener, bu gelişmenin ışığında medyanın karşısına çıkarak bir basın açıklaması yapıp cumhurbaşkanlığı adaylığı için İmamoğlu ile Yavaş'a çağrıda bulundu. 6'lı koalisyonu dağıtan o sert açıklamada Akşener, "Ya tarih olacağız ya tarih yazacağız" dedi. Akşener bu çıkışı sonrası istediğine de ulaşamamıştı. Çünkü İmamoğlu ile Yavaş da Kılıçdaroğlu'nun adaylığını desteklediklerine yönelik sosyal medyadan açıklamalar yaptı.

5'li KOALİSYON BİR ARAYA GELECEKTİ

İYİ Parti'den yapılan açıklamaya göre; bugünkü 6'lı koalisyon toplantısına ise Akşener'in katılmama kararı aldığı bildirilmişti. CHP, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'den oluşan 5'li koalisyonun ise saat 15.00'da Saadet Partisi'nin genel merkezinde bir araya gelmesi bekleniyordu.

CUMHURBAŞKANLIĞI YARDIMCILIĞI MI?

Ancak kulisler de hareketlendi. 5'li toplantının öncesinde İmamoğlu ve Yavaş'ın İYİ Parti Genel Merkezi'nde Akşener ile görüşmesi gerçekleşti. 10 dakikalık görüşme sonrasında genel merkezden ayrılan İmamoğlu ve Yavaş'tan sonra farklı bir gelişme daha yaşandı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 6'lı koalisyon toplantısına katılacağı iddia edildi. İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu ise yaptığı açıklamada, "Akşener, CHP'li iki belediye başkanına Cumhurbaşkanı yardımcısı olmalarını önerdi. Akşener'in toplantıya katılmasını bekliyor ve umut ediyoruz" açıklamasında bulundu.

"CUMHURBAŞKANININ YETKİLERİNİ BAŞKALARININ KULLANMASI ANAYASAYA AYKIRIDIR"

Cumhurbaşkanı Danışmanı Ayhan Oğan, Zorlu'nun İmamoğlu ile Yavaş'ın cumhurbaşkanlığı yardımcılığına dair açıklaması sonrasında sosyal medyadan bir açıklama yaptı. Oğan sosyal medya hesabından, "Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde güçlü ,daha güçlü, cumhurbaşkanı yardımcısı gibi bir makam yoktur. Seçilmiş cumhurbaşkanının yetkilerini başkalarının kullanması anayasaya aykırıdır. Bu kadar cahillik ancak talimle mümkündür" ifadelerini kullandı.

"ANAYASININ AÇIK İHLALİDİR"

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum da, "Anayasaya göre vesayet makamı ile belediye başkanlığı asla birleşemez(m.127/5).Aynı kişinin hem CB Yardımcısı hem Belediye Başkanı olması Anayasanın açık ihlalidir.Küresel sömürgecilerin planları ve dar çıkarlar için hukuk dışı ve abes çözüm arayışları boştur.Halk hesabını sorar." dedi.