Cumhurbaşkanımız ciddi bir şekilde olayı sahiplendi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla geçtiğimiz cuma İstanbul Dolmabahçe ofisinde gerçekleştirilen 'Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli'nin ilk toplantısıda bilim ve vizyon biraraya getirilerek afetlere karşı topyekün mücadelede tarihi bir sayfa açıldı. Erdoğan'ın burada yaptığı konuşmada "Şüphesiz asıl olan sizlerin değerlendirmeleri, analizleri, tespitleri, teklifleridir" diyerek sözü bıraktığı uzmanlar 7.5 saatlik toplantıyı SABAH'a anlattı:Tüm hocaların konuşmalarındaki farklı vurgular tek tek not alındı.Cumhurbaşkanı 'Risk yönetimi yapacağız, kriz yönetimi değil' dedi. Bu çok önemli.Bu modelin oluşturulması doğru bir yaklaşım. Kapsayıcı ve genişletilmiş bir toplantıydı.Devlet en üst düzeydeki kurumlarıyla olayı ciddi bir şekilde sahiplendi. Cumhurbaşkanı zaruri bir iki çıkışın dışında 7.5 saatin tamamında oradaydı. Değer verildiğini gördük. Yapılan öneriler ve eleştiriler dikkatli bir şekilde not alındı. Bu da son derece önemliydi. Cumhurbaşkanlığı nezdinde bunların takip edileceğini Sayın Cumhurbaşkanımız kapanışta özellikle belirtti.