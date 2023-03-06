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Giriş Tarihi: 6.3.2023

Depremde can kaybı 45 bin 698 oldu

ANKARA
MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Depremde can kaybı 45 bin 698 oldu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremde can kaybının toplamda 45 bin 698 olduğunu kaydetti. Bakan Soylu, "Bunların içerisinde 4 bin 267 Suriyeli kardeşimiz var. Ölenlerin 44 bin 235'i şu anda tescil edildi. Bunların 4 bin 267'si Göç'e tescil edildi. Savcılıklarla beraber kimliklendirme tespit teyit edildiği kadarıyla da nüfus bu tescili yapmaktadır" dedi.

6 KATLI BİNA ÇÖKTÜ
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde deprem nedeniyle ağır hasar alan 6 katlı bina çöktü. CHP İl başkanlığının da bulunduğu binanın çöktüğünü gören vatandaşlar durumu sağlık, itfaiye, emniyet ve AFAD ekiplerine bildirdi. Göçükten çıkarılan bir kişi hastaneye kaldırıldı. Öte yandan Bingöl'ün Genç ilçesinde dün gece saat 23.59'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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Depremde can kaybı 45 bin 698 oldu
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