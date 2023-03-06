İYİ Parti’den aday açıklayacak 5’li koalisyona karşı hamle: Bugün 14.45’te...

İYİ Parti Basın Bürosu'ndan yapılan açıklamada, İYİ Parti Sözcüsü Prof. Dr. Kürşad Zorlu'nun, bugün saat 14.45'te İYİ Parti genel merkez binasında basın toplantısı düzenleyeceği belirtildi.

AĞIRALİOĞLU'NDAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI

İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu "Genel Başkanımız masa toplantısına katılmayacak" açıklamasında bulundu.

Son dakika | 5'li masada isimsiz genel başkan dönemi! Kılıçdaroğlu mu yasakladı?

Son dakika | 5'li masada isimsiz genel başkan dönemi! Kılıçdaroğlu mu yasakladı?

SON DAKİKA: CHP'li yazarlar Meral Akşener'i topa tuttu: Rüzgarsız havada dönen fırıldağın mutlaka bir üfleyeni vardır

SON DAKİKA: CHP'li yazarlar Meral Akşener'i topa tuttu: Rüzgarsız havada dönen fırıldağın mutlaka bir üfleyeni vardır