İYİ Parti’den aday açıklayacak 5’li koalisyona karşı hamle: Bugün 14.45’te...

Son dakika haberler: İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in sert açıklamalarla 6'lı Masa'dan kalkmasının ardından Ankara'da hareketli günler yaşanıyor. 5'li koalisyonun adayını açıklayacağı saatlerde İYİ Parti de kameraların ilgisini kendisine çekme kararı aldı.
İKİ TARAFTA DA SICAK SAATLER
İYİ Parti'nin masadan kalkmasının ardından beş parti olarak devam eden Millet İttifakı bugün bir araya gelecek.
İYİ Parti Basın Bürosu'ndan yapılan açıklamada, İYİ Parti Sözcüsü Prof. Dr. Kürşad Zorlu'nun, bugün saat 14.45'te İYİ Parti genel merkez binasında basın toplantısı düzenleyeceği belirtildi.
AĞIRALİOĞLU'NDAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI
İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu "Genel Başkanımız masa toplantısına katılmayacak" açıklamasında bulundu.