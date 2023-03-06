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Giriş Tarihi: 6.3.2023 12:45 Son Güncelleme: 6.3.2023 12:53

İYİ Parti'den aday açıklayacak 5'li koalisyona karşı hamle: Bugün 14.45'te...

Meral Akşener'in ayrılık kararının krize dönüşmesinin ardından karşılıklı hamle yarışına dönen koalisyon partileri arasındaki kavgada sıcak bir gelişme yaşandı. 5'li masanın adayını açıklaması beklenen günde İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu da bugün saat 14.45'te İYİ Parti genel merkez binasında basın toplantısı düzenleyeceğini duyurdu.

İYİ Parti’den aday açıklayacak 5’li koalisyona karşı hamle: Bugün 14.45’te...

Son dakika haberler: İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in sert açıklamalarla 6'lı Masa'dan kalkmasının ardından Ankara'da hareketli günler yaşanıyor. 5'li koalisyonun adayını açıklayacağı saatlerde İYİ Parti de kameraların ilgisini kendisine çekme kararı aldı.

İKİ TARAFTA DA SICAK SAATLER

İYİ Parti'nin masadan kalkmasının ardından beş parti olarak devam eden Millet İttifakı bugün bir araya gelecek.

KILIÇDAROĞLU'NDAN ÖNCE İYİ PARTİ KONUŞACAK

Toplantının ardından saat 17.00'de Saadet Partisi Genel Merkezi önünde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının açıklanması bekleniyor. Bu arada İYİ Parti sözcüsü Kürşad Zorlu da saat 14:45 basın toplantısı düzenleyecek.

İYİ Parti Basın Bürosu'ndan yapılan açıklamada, İYİ Parti Sözcüsü Prof. Dr. Kürşad Zorlu'nun, bugün saat 14.45'te İYİ Parti genel merkez binasında basın toplantısı düzenleyeceği belirtildi.

AĞIRALİOĞLU'NDAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI

İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu "Genel Başkanımız masa toplantısına katılmayacak" açıklamasında bulundu.

Son dakika | 5'li masada isimsiz genel başkan dönemi! Kılıçdaroğlu mu yasakladı? SON DAKİKA: CHP'li yazarlar Meral Akşener'i topa tuttu: Rüzgarsız havada dönen fırıldağın mutlaka bir üfleyeni vardır Karamollaoğlu'ndan Akşener'e büyük şok: Yeter sizden çektiğimiz! 6'lı koalisyonu dağıtan toplantı ile ilgili bomba kulis

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İYİ Parti'den aday açıklayacak 5'li koalisyona karşı hamle: Bugün 14.45'te...
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