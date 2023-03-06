Kabinenin gündemi deprem

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak olan Kabine'nin gündemi asrın felaketi deprem olacak. 6 Şubat depreminin yarattığı yıkım ve bugüne kadar yapılan çalışmalar ele alınacak. Depremin ilk gününden itibaren bölgede olan bakanların detaylı sunum yapması bekleniyor. Özellikle depremzedelerin ilk etapta güvenli ve sağlıklı konteyner kentlere yerleştirilmeye başlanması ve atılan temellerle ilgili Çevre Şehircilik ve İklim değişikliği Bakanı Murat Kurum'un sunum yapması bekleniyor. Cuma günü İstanbul'da toplanan Türkiye Ulusal Risk Kalkanı toplantısının detaylarının kabine üyeleri ile paylaşılması planlanıyor.11 ilde büyük yıkıma ve 45 binden fazla vatandaşın hayatına mal olan 6 Şubat ve sonrasında meydana gelen depremin ardından şehirlerin yeniden inşa ve ihyasının yol haritası belirlenecek. Deprem bölgelerinin hızla ayağa kalkabilmesi için yürütülecek ekonomik plan da konuşulacak. Depremzedelere verilen destekler ve bundan sonra atılacak adımlar yeni desteklerin ne olacağı ile ilgili kapsamlı görüş alışverişinde bulunacak. Deprem bölgesinde hazırlanan raporlar, vatandaşlardın istekleri ilgili bakanlar aracılığı ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletilecek.