Kılıçdaroğlu hiddetlenip ayağa kalktı

İYİ Parti Lideri Meral Akşener son toplantıda yaşananları Gazeteci Candaş Tolga Işık'a anlattı.Akşener, toplantının gergin geçtiğini aktardığı açıklamalarında Kılıçdaroğlu'nun diğer genel başkanlarla konuşup anlaştığını ve herkese kendi ismini telaffuz ettirdikten sonra son sözün kendisine bırakıldığını, kabul etmemesi durumunda da kapının gösterdildiğini söyledi... Akşener, yaşananların detaylarını da şöyle paylaştı.O güne kadar hiçbir şekilde Kemal Bey ya da başkası cumhurbaşkanı adayı ismi konuşulmamıştı.O gün masaya oturduk. Baktım ki benim dışımdaki herkesle Sn. Kılıçdaroğlu'nun adaylığı görüşülmüş, anlaşılmış.Söz en son bana gelene kadar herkes Kemal Bey'in adaylığını dile getirdi.Bana söz gelince "bizim anketlerde Yavaş ve İmamoğlu çıkıyor" dedim. "Ama isterseniz bir kamuoyu araştırması yapalım ona göre hareket edelim" dedim.Sayın Kılıçdaroğlu kabul etmedi bu önerime hiddetlenip ayağa kalktı."Siz imzalamayın o zaman biz imzalarız duyururuz" deyince "ben masadan kalkayım o halde" dedim. "Siz bilirsiniz" dedi. Ali Bey tansiyonu düşürmek için araya girdi.Ve aday isminde değil ama adaylık konusunda bir mutabakata varıldığına dair bir metne imza atıldı.Kendi adaylığının bugün ortakbir yazılı açıklamayla duyurulmasınıtalep etti. Ben departime sormadan böylebir karar verememdedim.Akşener'siz 5 ortak da, yola devam kararı aldı. Liderler bugün Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğinde saat 17.00'de Akşener'siz toplanarak Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ile geçiş süreci yol haritasını açıklayacak.