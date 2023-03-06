Kriz anafora dönüştü

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in 6'lı masayı terk etmesinin ardından Ankara'daki siyasi hareketlilik sürüyor. Akşener'in ayrılması sonrası beşli olarak toplantı düzenleyen ve bugün ortak adayı açıklama hazırlığına girerken, muhalefet cephesindeki kriz dalga dalga yayılıyor. Akşener'in altılı masadan ayrılması sonrası başlayan istifa dalgası, muhalefet cephesindeki krizi anafora dönüştürdü. İstifa krizi belediye meclislerine yansımaya başladı. Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'tan ret yanıtı alınca adaylık arayışı içine girdi.Gündeme bomba gibi düşen gelişmelere bir yenisi daha eklendi. İYİ Parti Ankara Milletvekili Prof. Dr. Ayhan Altıntaş, partiden istifa ettiğini duyurdu. Twitter hesabından açıklama yapan Altıntaş, "Son siyasi gelişmeler ışığında, gördüğüm lüzum üzerine İYİ Parti'den istifa ettiğimi kamuoyuna saygıyla duyururum" ifadelerini kullandı.İYİ Parti Milletvekili Ayhan Altıntaş önce istifa etti, sonra Akşener ile görüşüp kararından vazgeçti. İYİ Parti'nin Keçiören ilçe örgütüne kayıtlıyken istifa eden kişi sayısı bini aştı.Edinilen bilgilere göre; Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde grup kurabilmeleri için yerel seçimlerden sonra İYİ Parti'ye geçen CHP'li üyeler, ABB Başkanı Mansur Yavaş'a haber vermeksizin istifa ettirildi. Bir Ankara Büyükşehir Belediye yetkilisinin de, "Başkanımızın bilgisi dışında meclis üyesinin istifa ettirilmesi Sayın Mansur Yavaş'ı kent yönetiminde zor durumda bırakan bir hamledir" dediği öğrenildi.İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, cumhurbaşkanı adaylığını açıklayan Ersan Şen'in, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüştüğünü ve Akşener ile Şen'in istişare amacıyla bir araya geleceğini ilan etti. Hukukçu Prof. Dr. Ersan Şen, katıldığı bir canlı yayında İYİ Parti'den kendisine cumhurbaşkanı adaylığı teklifi gelmesi durumunda aday olabileceğini söyledi. Şen, bunun üzerine, İYİ Parti lideri Akşener'in kendisini aradığını ve hafta içinde bir görüşme yapabileceklerini açıkladı.