Masayı deviren ikisi oldu

Altılı Masa'yı deviren Meral Akşener'in ayrılığı sonrası masa partileri ve destekçileri suçlu arama yarışına girdi. Akşener destekçileri Kılıçdaroğlu'nu suçlarken masa tarafı da Akşener'in ihanet ettiğini aktardı. Bunun üzerine Bolu'nun eski CHP'li Belediye Başkanı Tanju Özcan bir noktaya dikkat çekti ve Akşener'in çağrı yaptığı iki belediye başkanını işaret ederek 'Masum değiller' dedi.Özcan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in cumhurbaşkanı adayı için işaret ettiği İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın masum olmadığını belirterek, "Karşılıklı bir dayatma olduğunu düşünüyorum. Birçok yerde 13'üncü cumhurbaşkanı diye ilan edenler oldu" dedi.Özcan "Sayın Akşener, şu ana kadar bunların isimleri geçiyor. Niye 70 gün kala? Siyasi pazarlık var. Sayın Akşener'e iki belediye sinyal mi verdi ki Akşener bu isimleri söyledi. İki belediye başkanı da masum değil. Bütün Türkiye 1.5 yıldır cumhurbaşkanlığı adaylığı için PR çalışmasını biliyor" ifadelerine yer verdi.