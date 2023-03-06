MİT: Hedefimiz bölücü terör örgütünü yöneten ana omurga

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı'nın "2022 Yılı Faaliyet Raporu" yayımlandı. 16 sayfalık raporun sunuş yazısında teşkilatın büyük istihbarat servisleriyle rekabet edecek bir kabiliyete erişmiş durumda olduğunu vurgulayan MİT Başkanı Hakan Fidan, özetle şunları kaydetti:MİT, PKK/KCK ile mücadelede insan istihbaratı, sinyal istihbaratı, elektronik istihbarat, görüntü ve uydu istihbaratı gibi istihbarat disiplinleri ile İHASİHA yeteneklerini bir bütün olarak kullanarak, örgütü yöneten ana omurgayı etkisiz hale getirmeye odaklanmıştır. 2022'de gerçekleştirilen sınır ötesi operasyonlar neticesinde, çok sayıda PKK/KCK lider kadrosunun etkisiz hale getirilmesi ve örgüte ait kritik altyapı tesislerinin imhası sağlanmıştır. Ayrıca kazanılan operasyonel kabiliyetler çerçevesinde ülkemizde gerçekleşen terör eylemlerinin faillerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda örgüt unsuru yurtdışında ele geçirilerek ülkemize getirilmiştir.(FETÖ ile mücadelede) Geliştirilen yurtdışı operasyon kapasitesinin bir ürünü olarak farklı ülkelerdeki 100'den fazla örgüt mensubunun Türkiye'ye getirilmesi sağlanmıştır.MİT, ülkemizi hedef alan ve geleneksel casusluk faaliyetlerinin ötesindeki pek çok girişimi deşifre etmiş, birçok ülkenin Türkiye üzerinden diğer ülkelere yönelik çalışmalarını ortaya çıkarmış ve ajan ağlarını çökertmiştir.İstihbarat diplomasisi çalışmalarıyla devletimizin yürüttüğü müzakerelerde gri alan bırakılmaması ve ülkemizin dış politikasına ilişkin hassas konuların devletlerarası resmi görüşmelere zemin teşkil edecek olgunluğa getirilmesi sağlanmıştır. Çatışma bölgelerinde ise ülkemizin çıkarları doğrultusunda aktif görevler üstlenilmiştir.İstihbarat dünyasının sayılı servisleri arasında yer alan teşkilat, ihtiyaç duyan ülkelere gerekli desteği sunarak uluslararası terörizmle mücadeledeki devletimizin kararlılığını göstermiştir.