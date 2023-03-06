“Sadece bugün, Hatay’da 1 milyon 200 bin adet su dağıtıldı”

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgedeki incelemelerini sürdüren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün Hatay Afet Koordinasyon Merkezi'nde basın açıklaması gerçekleştirdi. Sosyal medyada yayılan "Hatay'da su yok" iddialarına cevap veren Soylu, bu iddiaların asılsız olduğunu, sadece dün Hatay'da 1 milyon 200 bin adet su dağıtıldığını söyledi. Deprem bölgelerinde yapılan çalışmalar hakkında da bilgi veren Soylu, 332 çadır kent oluşturulduğunu, 1 milyon afetzedenin çadırda konakladığını aktardı. Sosyal medyada deprem konusunda dezenformasyon oluşturulması konusuna da değinen Soylu, bu bağlamda 151 şahsın gözaltına alındığını kaydetti.Hatay'daki hijyen çalışmaları hakkında da bilgi veren Soylu, "Şu ana kadar Hatay'da toplam 2 bin 482 tuvalet ve bin 284 konteyner, 400'e yakın çamaşır makinesi özellikle çadır kentlere ve diğer noktalara kurulmuştur. 2 bin 360 paket de duş bölgelere dağıtılmıştır. Yaklaşık 2 bine yakın da çamaşır makinesi dağıtılmıştır. Dağıtılmaya devam edilmektedir" dedi.