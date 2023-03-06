SON DAKİKA | Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde meydana gelen bombalı terör saldırısı ile ilgili flaş gelişme

Son dakika haberi... Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı terör saldırısına ilişkin aralarında Ahlam Albashır’in de bulunduğu sanıkların hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu. Sanıkların yargılanmasına İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince 9-10-11 Mayıs tarihlerinde başlanacak.
ABONE OL
Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı terör saldırısına ilişkin aralarında Ahlam Albashır'in de bulunduğu sanıkların hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu. Sanıkların yargılanmasına İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince 9-10-11 Mayıs tarihlerinde başlanacak.