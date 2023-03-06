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Giriş Tarihi: 6.3.2023 11:26

SON DAKİKA | Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı terör saldırısı ile ilgili flaş gelişme

Son dakika haberi... Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı terör saldırısına ilişkin aralarında Ahlam Albashır’in de bulunduğu sanıkların hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu. Sanıkların yargılanmasına İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince 9-10-11 Mayıs tarihlerinde başlanacak.

SON DAKİKA | Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde meydana gelen bombalı terör saldırısı ile ilgili flaş gelişme

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı terör saldırısına ilişkin aralarında Ahlam Albashır'in de bulunduğu sanıkların hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu. Sanıkların yargılanmasına İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince 9-10-11 Mayıs tarihlerinde başlanacak.

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SON DAKİKA | Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı terör saldırısı ile ilgili flaş gelişme
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