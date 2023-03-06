SON DAKİKA: CHP yandaşı gazeteciden 'İYİ Parti geri dönmesin" çıkışı: Eğer masaya otururlarsa...

KOALİSYON TOZ DUMAN

6'lı koalisyon 1 yıl içinde tam 12 kez bir araya geldi. 12'nci toplantı koalisyonun 6'lı olarak gerçekleştirdiği son toplantı oldu. 11 toplantıda; yazı fontları, kenar boşlukları, kullanılacak dil, seçim sonrası dağıtılacak pozisyonlar ve ilkeler konuşulurken, 12'nci toplantıda ilk kez aday konuşuldu. Aday isminin konuşulduğu toplantıda ortalık karıştı, İYİ Parti masadan kalktı ya da kendi deyimiyle masadan kaldırıldı.

5 LİDER "KILIÇDAROĞLU" DEDİ, AKŞENER KARŞI ÇIKTI

Daha önce 6 liderin karar almadığı hiçbir ismin açıklanmayacağı belirtilirken, adaylık toplantısında bu durum böyle olmadı. Akşener, dışındaki 5 lider önceden sözleşerek, Kılıçdaroğlu isminin aday olması gerektiğini söyledi. Akşener, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu isimlerinin daha çok oy alacağını iddia etti ve bu öneriyi reddetti. Kılıçdaroğlu, 'Biz 5 lider imzalar, adaylığımı açıklarız" diye rest çekince, Akşener, "Ben kalkayım mı masadan?" yanıtını verdi. Kılıçdaroğlu'ndan, "Siz bilirsiniz." yanıtını alan Akşener, toplantıdan ayrılır ayrılmaz olağanüstü bir toplantı gerçekleştirdi. Ertesi gün de Genel İdare Kurulu'nu toplayan Akşener, İYİ Parti'ye bir dayatma yapıldığını, kıskaca alınmak istediklerini söyledi. Akşener, zehir zemberek sözlerle masadan ayrıldıklarını duyurdu.