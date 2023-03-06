Takoz kafalılara dönüşüm dersi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan önceki gün gazetecilere "Çamlıca Cami'nin altında yaptığımız konutları gürüntülemenizi isterim. Kısa süre içerisinde bu konutları nasıl yaptığımızı görürsünüz" demişti. SABAH, Türkiye'ye örnek gösterilen o projeyi yerinde inceledi. Üsküdar Belediyesi'nin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ işbirliğiyle gerçekleştirdiği proje 185 bin 550 metrekarelik alan üzerine kurulu. Projenin 504'ü konut 47'si ticari alan olan ilk etabı hak sahiplerine teslim edildi. Projenin ikinci ve üçüncü etapları 2023 sonuna kadar teslim edilecek. 2018'de Kirazlıtepe ve Ferah mahallelerinde başlatılan projede konutlar zemin artı 3 kattan oluşan yatay mimariyle inşa edildi. 2 bin 18 bağımsız birimin yer aldığı projede 1876 konut, 142 dükkan bulunuyor. 24 derslikli okul, aile sağlığı merkezi, muhtarlık ve caminin de bulunduğu projede konfor, güvenlik ve depreme dayanıklılık ön plana çıkıyor.Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in 2014'te göreve gelmesiyle başlayan süreçte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı ve Üsküdar Belediye Başkanlığı arasında protokol imzalandı. Protokol kapsamında sahadaki vatandaşlarla görüşme, anlaşma, hak sahipliği tespiti, uzlaşması, binaların yıkımı ve ruhsat süreçleri Üsküdar Belediyesi, sahada yapılacak uygulamalar TOKİ, yapılacak uygulamaların finansal kaynağı bakanlık, alt yapı ve yollar ise İBB tarafından yapılacaktı. İBB yükümlülüklerini yapmayınca alt yapı ve yolları da TOKİ yaptı.Bu projenin ilk adımı belediye bünyesinde Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü'nün kurulması oldu. İkinci adım olarak bölgede imar planı revizyonu yapıldı. Mevcuttaki yapılar ruhsatsız ve kaçak binalardı. Mevcut imar planları buranın dönüşümüne müsaade etmeyecek derecede azdı. Başkanımız 2016 yılında burada imar planı revizyonu yaptı. CHP'li meclis üyeleri ile TMMOB buna karşı dava açtı. Dava süreçleri devam ediyor. Ancak yılmadık, yıkılmadık ve devam ettik.Projemizin tamamı gönüllülük esasına dayanıyor. Bosna Bulvarı üzerinde rezerv konut alanı ürettik. Kentsel dönüşüme giren vatandaşlarımızı yeni binalarını teslim edene kadar burada misafir ettik.Yeni konutuna yerleşenler SABAH'a konuştu:Emirhan Çoban: 40 yıllık bir binada yaşıyorduk. Dairelerin fazlası var eksiği yok. Eski binamızla arasında yüzde 100 fark var. Artık çok rahatız.Serem Bülbül: Yalıtımı çok iyi Daireler ferah ve geniş. Teşekkür ederiz.SABAH, CHP, TMMOB, İYİ Parti ve marjinal sol eğilimli grupların kentsel dönüşüm projelerine karşı halkı nasıl kışkırttığını tek tek belgeleriyle birlikte ortaya koymuştu.