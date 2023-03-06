Haberler Gündem Haberleri THY'den şirketin adını kullanarak dolandırıcılık yapılmasına ilişkin uyarı
Giriş Tarihi: 6.3.2023 17:46

THY'den şirketin adını kullanarak dolandırıcılık yapılmasına ilişkin uyarı

Türk Hava Yolları (THY), şirket adını kullanarak internette dolandırıcılık yapan hesaplara karşı vatandaşları uyardı.

AA
THY’den şirketin adını kullanarak dolandırıcılık yapılmasına ilişkin uyarı

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, bazı sosyal medya kanalları ve internet siteleri aracılığı ile vatandaşlara "anket doldurularak para kazanma şansı" gibi sunulan bazı dolandırıcılık yöntemlerinin tespit edildiği belirtildi.

Bu tarz paylaşım ve internet sitelerine itibar edilmemesi gerektiği vurgulanan açıklamada, "İnandırıcılığı artırmak için 'Kadınlar Günü' gibi özel günler belirtilerek dikkat çekmeye çalışan bu kişi ve sayfaların THY ve iştirak şirketleri ile ilgisi bulunmamaktadır. Yolcularımızın bu tip ilanlara itibar etmemeleri önemle rica olunur." ifadelerine yer verildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
THY'den şirketin adını kullanarak dolandırıcılık yapılmasına ilişkin uyarı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA